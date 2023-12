Luxuria da Bergoglio che la incoraggia: “Vai avanti così”

Vladimir Luxuria condivide su Instagram l’emozionante incontro con Papa Francesco, avvenuto ieri mattina in Vaticano. Ogni mercoledì Bergoglio riceve i fedeli nella Sala Nervi e stavolta in prima fila c’era l’attivista Lgbtq, che gli ha stretto la mano e donato una piccola icona della Madonna.

“Ho ringraziato il Papa per le sue parole di apertura, per la sua volontà di una Chiesa Madre inclusiva” ha scritto nel post, aggiungendo un dettaglio importante di quanto avvenuto durante l’udienza: “Ho avuto l’onore di stringergli la mano e Lui mi ha risposto: ‘Coraggio, forza, vai avanti così'”. Parole che Luxuria ha voluto condividere con i follower e tutta la comunità arcobaleno.

Qualcuno, però, non apprezza: “Quali parole di apertura? Quelle che ripete sempre, cioè che bisogna amare tutt* purché seguano il catechismo? Ma lo sai cosa che nel catechismo c’é scritto che noi dovremmo vivere nella rinuncia al sesso, amore, identità per essere accettat*? Suvvia eh”. E c’è chi è ancora più duro: “Questo continuo leccare la chiesa é terribile. Preferisco i fasciocattolici perché sono coerenti e non remano contro se stessi. Tu così non fai altro che danneggiare tutti noi”.

Nel video pubblicato, il momento in cui Papa Francesco incoraggerebbe Vladimir Luxuria, però, non si vede e in molti lo fanno notare. “Non mi sembra uno sguardo molto accogliente quello che fa” si legge tra i commenti. Insomma, questo incontro papale non ha riscosso molto successo.

https://www.today.it – foto social