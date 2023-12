Von der Leyen: ‘priorità sostenere massicci aiuti finanziari a Kiev’

Strasburgo, 13 dic.- La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo, durante il dibattito sulle priorità del vertice dei capi di Stato e di governo dell’Ue che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles, ha esortato i 27 leader del blocco a sostenere massicci aiuti finanziari per l’Ucraina e le ambizioni di Kiev per i colloqui di adesione, in vista di un vertice cruciale.

“Dobbiamo dare all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per essere forte oggi, in modo che possa essere più forte domani al tavolo dei negoziati per una pace giusta e duratura”, ha detto agli eurodeputati la presidente della Commissione. (askanews)