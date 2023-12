Migranti, Alta Corte albanese sospende accordo Rama-Meloni

Tirana, 13 dicembre 2023 – L’accordo Italia-Albania sui migranti a rischio. L’Alta corte albanese ha annunciato che da domani sospenderà le procedure parlamentari per la ratifica dell’intesa che prevede lo smistamento in due centri (ancora da costruire) di richiedenti asilo salvati dall’Italia in acque italiane.

La Corte è stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democratico albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell’ex premier di centrodestra Sali Berisha. Nel ricorso si sostiene che l’intesa viola la Costituzione e le convenzioni internazionali alle quali l’Albania aderisce. Ciò comporta che la ratifica parlamentare dell’accordo sia sospesa fino a quando la corte non si esprimerà con una sentenza, per la quale ha tempo 3 mesi.

https://www.quotidiano.net/esteri/accordo-migranti-italia-albania-news-jd5rfxr8