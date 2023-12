“Lo Scomparso”, il primo ‘giallo filosofico’ di Byoblu approda a Milano il 15 Dicembre

Dopo il successo di Bologna e Roma , “Lo Scomparso”, il primo “giallo filosofico” di Byoblu, scritto da Carlo Sarti, approda a Milano. Venerdì 15 Dicembre l’autore assieme al giornalista Davide Rossi (Direttore del Centro Studi Anna Seghers) e al giornalista di Byoblu e filosofo Edoardo Gagliardi presentano il nuovo romanzo giallo filosofico “Lo Scomparso” di Carlo Sarti. L’evento si terrà a Milano presso il salone del Centro Studi Anna Seghers di Via Sottocorno 6 alle ore 17,30. Ingresso libero.

SINOSSI: Un misterioso miliardario si rivolge all’agenzia investigativa “L’occhio caldo del Cielo” di Marlon De Angelis. La richiesta del cliente miliardario è di ritrovare una persona scomparsa. Fin qui nulla di anomalo, ma la persona da ritrovare… è il cliente stesso: dopo la sua morte, scomparirà nel nulla? L’investigatore dovrà ritrovare il suo cliente in un imprecisato “aldilà”, e provare che sopravvivrà rimanendo fuori dal Tempo e dallo Spazio! Una impresa che pare impossibile, ma come rinunciare al compenso milionario che gli viene prospettato?

L’espediente è una trama letteraria avvincente, a tratti comica e surreale: l’ingaggio dell’investigatore Marlon De Angelis sulle tracce di un cliente che, per via della sua morte annunciata, è prossimo a scomparire per recarsi al di fuori del tempo degli umani… e lì dovrà essere trovato. Ma tra un colpo di scena e il successivo, il lettore si accorge d’essere finito in un gioco più grande di lui, in cui è costretto a porsi le domande che ognuno di noi occorre si ponga ad ogni tornante significativo dell’esistenza. L’indagine poliziesca di De Angelis diviene infatti ricerca indiziaria sul senso dell’esserci, sulla natura dell’avventura umana e di quella del cosmo._

CARLO SARTI: regista, sceneggiatore e paleontologo. Oltre ad alcuni racconti ha pubblicato il romanzo di fantascienza 190 miliardi di anni dopo (Baldini & Castoldi/Zelig, 1999); L’Aspirapolvere e la Salvezza dell’Anima (Gremese, 2015) nella collana Storie per il Cinema. Ha scritto e diretto alcuni cortometraggi e quattro lungometraggi: Se c’è rimedio perché ti preoccupi? (1995), Goodbye Mr. Zeus! (2010), La Finestra di Alice (2013), e La Freccia del Tempo (2019). In campo scientifico ha all’attivo più di 80 pubblicazioni (articoli, libri e monografie) di Paleontologia e di Storia e Didattica della Scienza. Lo scomparso è il suo primo libro con Byoblu Edizioni.