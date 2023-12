Malore improvviso: 41enne muore nel sonno

Livorno, 11 dicembre 2023 – Lutto a Livorno e nel volontariato labronico per la morte di Massimiliano Benedetti, 41 anni. Era un soccorritore e autista della Pubblica Assistenza Svs. E’ morto nel sonno. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Profondo il cordoglio in città. Il 41enne era molto conosciuto perché ormai un volto storico della Pubblica Assistenza. Aveva iniziato da giovanissimo come volontario ed era stato anche dipendente. Poi aveva vinto un concorso come operatore del 118 a Potenza. Ma tornava molto spesso a Livorno. www.iltelegrafolivorno.it