Rieducazione “contro il maschilismo”, nominata anche suor Anna Monia Alfieri

Scrive su X Claudio Borghi, senatore della Lega: “Sono molto contento che il ministro @G_Valditara

abbia nominato suor Anna Monia Alfieri per il suo tavolo di progetto educativo. E’ una donna eccezionale e farà valere il peso della sua cultura e delle sue idee.

Per altre componenti di quel tavolo penso che se si deve ribilanciare una situazione in cui c’è un pensiero unico forse è troppo da signori fare i bipartisan.”

La risposta di ProVita&Famiglia:

“Sulla pelle dei nostri figli non accetteremo compromessi. La nomina – come COORDINATRICE – di una ex deputata Pd e attivista LGBT nel progetto di educazione affettiva nelle scuole (già di per sé una sinistrata) è una beffa oggettiva e non “bilanciabile” a danno degli elettori della maggioranza. Essendo @G_Valditara

un Ministro in quota @LegaSalvini

è alla Lega che chiediamo conto di questo inaccettabile ribaltone valoriale”