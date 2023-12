La Spezia, donna trovata morta: fermato il marito

Una donna di 53 anni, Rossella Cominotti, è stata trovata morta, probabilmente uccisa, in una camera d’albergo in località Mattarana, nel comune di Carrodano in provincia di La Spezia. Dopo un tentativo di fuga a bordo di una Citroen C3 bianca, i Carabinieri hanno fermato il marito Alfredo Zenucchi, 57 anni, nella zona di Pontremoli, in Toscana.

Della coppia, che gestiva da circa un anno l’edicola di Bonemerse, vicino Cremona, non si avevano più notizie da giorni. Su Facebook i familiari avevano lanciato un appello. ”Stiamo cercando Rossella. Mancano da casa lei e il marito da ormai 12 giorni – si legge nel post – I telefoni non ricevono più nemmeno whatsapp e chiamate. Grazie a chi ci darà una mano a ritrovarli. In famiglia c’è molta paura”. ADNKRONOS