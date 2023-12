Nel 2023 oltre 500.000 migranti entrati a Panama diretti in Usa

PANAMA, 06 DIC – Un record di oltre mezzo milione di migranti diretti negli Stati Uniti ha attraversato la pericolosa giungla del Darien dalla Colombia a Panama finora quest’anno. Lo ha detto il governo di Panama. Il numero è stato il doppio di quello del 2022, quando circa 248.000 persone hanno intrapreso l’arduo viaggio, ha detto all’AFP il ministro della Sicurezza Juan Manuel Pino.

Lungo il viaggio, i migranti spinti dalla possibilità di una vita migliore incontrano animali selvaggi, attraversano una fitta giungla e pericolosi fiumi, si imbattono in bande criminali che derubano o chiedono denaro per guidarli attraverso la giungla. Nonostante i pericoli, il Darien Gap, lungo 265 chilometri, è diventato un corridoio chiave per i migranti diretti in Usa dal Sud America attraverso l’America Centrale e il Messico.

La maggior parte sono venezuelani, ma ci sono anche ecuadoriani, haitiani, cinesi, vietnamiti, afghani e persone provenienti da paesi africani. Il flusso è così grande che Panama, con l’aiuto delle organizzazioni internazionali, ha creato centri di aiuto per i migranti in diverse parti del paese. Nel 2008 soltanto 28 persone sono entrate a Panama attraverso il Darien. (ANSA)