Istat: prezzo elettricità +103% su mercato libero, +37% su tutelato

ROMA, 07 DIC – A ottobre 2023, i prezzi dell’energia elettrica venduta nel mercato tutelato si sono accresciuti del 37% rispetto alla media del 2019, mentre quelli venduti sul mercato libero del 103,1%. Gli indici dei prezzi dell’energia elettrica e del gas di città e gas naturale a ottobre del 2023 risultano più elevati del 78,8% e del 59,5% rispetto alla media del 2019. Lo rende noto l’Istat.

Secondo l’istituto statistico, a novembre 2023 il prezzo medio (comprensivo di oneri e Iva) dell’elettricità sul mercato libero per la famiglia tipo risulta essere pari a 44,33 centesimi di euro per kilowattora, contro i 28,29 centesimi per KW/h stimati da Arera per il mercato di maggior tutela. I beni energetici, dopo aver registrato un’accelerazione nel corso del 2022, con il picco osservato a ottobre (+71,1% la variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), hanno evidenziato un drastico rallentamento nel 2023, che ha portato il tasso tendenziale al -19,7% di ottobre. (ANSA)