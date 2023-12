Spara in aria per far scappare i ladri: proprietario di casa denunciato

Torino – Aveva paura che i ladri potessero far del male alla sua famiglia. E così ha preso una pistola e ha sparato quattro colpi in aria, facendoli desistere. Poi ha chiamato i carabinieri della compagnia di Venaria per denunciare l’accaduto e i militari dell’Arma, a loro volta, lo hanno denunciato per “esplosioni pericolose”, sequestrando la pistola, regolarmente detenuta.

I fatti nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 dicembre 2023 a Monasterolo di Cafasse. Nei guai è finito un operaio di 35 anni, incensurato.

I ladri avevano provato ad entrare nella dimora dell’uomo dopo essere passati dal tetto. Quando ha sentito i rumori, il 35enne ha preso la pistola e ha iniziato a sparare in aria, mettendoli in fuga. www.torinotoday.it