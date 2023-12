Roma, “ecologisti” bloccano il traffico: quasi investiti

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno occupato per protesta la Roma-Civitavecchia utilizzando del mastice per incollare le mani sull’asfalto. Un gesto per manifestare contro l'”immobilismo dei governi” e chiedere l’istituzione di un fondo di riparazione per i disastri ambientali.Ci sono stati momenti di tensione con alcuni automobilisti che hanno perso la pazienza. Gli ambientalisti hanno poi diffuso un video sui loro canali social denunciando che un uomo è sceso dall’auto cercando di farli spostare, poi è risalito a bordo e, nella concitanzione, nel ripartire ha rischiato d’investire alcuni di loro. askanews

‼️ Per alcuni uomini è più grave fare 15 minuti di ritardo che investire delle persone. Questo è il prodotto di un sistema individualista, che è quello che stiamo contestando e continueremo a contestare. pic.twitter.com/cbgpBlA1c6 — Fondo Riparazione | Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) December 4, 2023