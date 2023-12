‘L’aria che tira’, putiferio “vaccinale” in studio

A ‘l’aria che tira’, Massimo De Manzoni (La Verità) fa affermazione corrette sul “vaccino”.

“Nel periodo covid sono state dette tante bugie. Il vaccino anti-covid non è stato testato, è sperimentale!”.

Scoppia il putiferio in studio con Parenzo, Pregliasco e Cecchi Paone, il quale dice addirittura che vorrebbe inocularsi un’altra dose di “vaccino”, ma non gliela danno a Roma.

Massimo De Manzoni ( La Verità ) sul vaccino.

Scoppia il putiferio in studio con Pregliasco e Cecchi Paone.