FT, von der Leyen e Olena Zelenska tra le 25 donne più influenti

L’attrice Margot Robbie, la cantante Beyoncé, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la calciatrice attaccante spagnola Jenni Hermoso, l’attivista iraniana premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi e la First Lady dell’Ucraina, Olena Zelenska. Sono alcune delle 25 donne più influenti al mondo nel 2023 secondo il Financial Times.

Il quotidiano non stila una classifica, ma le divide in tre categorie.

La prima è quelle delle creatrici, dove ci sono – fra le altre – Margot Robbie-Barbie e Beyonce’ che con il suo tour ha incantato il mondo. Nella categoria leader c’è von der Leyen: “L’Europa, gli Stati Uniti e il mondo sono fortunati ad avere la presidente von der Leyen come leader”, scrive il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, nel descriverla. Fra le leader anche la numero uno di General Motors, Mary Barra, e la chief technology officer di OpenAI, Mira Murati. Nella categoria delle eroine ci sono Narges Mohammadi la “personificazione del coraggio”, scrive l’autrice Marjane Satrapi; la First Lady ucraina Zelenska; la star del tennis Coco Gauff; e la Nobel per la Medicina Katalin Kariko’. ANSA