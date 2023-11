Rovigo, malore in casa: muore finanziere di 49 anni

ROVIGO – Una morte improvvisa nella sua abitazione di Rovigo in via Sacro Cuore. Un malore si è portato via William Berzuini, 49enne militare della Guardia di Finanza di Rovigo. Un lutto improvviso che ha colto tutti di sorpresa, il Suem 118 ha potuto solo constatare il decesso intorno alle 13 di martedì 21 novembre.

Cresciuto ad Arquà Polesine, dove era molto conosciuto, era volto noto anche nel capoluogo dove viveva e lavorava. Non sono ancora state fissate le esequie, William Berzuini lascia i genitori e la sorella Alessandra. www.rovigo.new