Malore nel sonno, muore un 52enne

Reggio Emilia – É mancato improvvisamente l’altra notte all’affetto dei suoi cari, l’imprenditore Alessandro ’Scheggia’ Gattamelati di soli 52 anni; ne danno il doloroso annuncio la moglie Annamaria, i fratelli Fabio, Simona ed Emanuele, il cognato Willy, le cognate Marzia e Francesca, gli amati nipoti Matteo e Momo, i parenti e tantissimi amici.

Questa sera alle 20,30 verrà recitato il santo rosario presso la chiesa di Pantano. I funerali avranno luogo domani, lunedì 27 novembre, con partenza alle ore 14 dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 151 a Castelnovo Monti per la chiesa di Pantano dove verrà officiata la Santa Messa al cui termine il feretro proseguirà per il cimitero locale per la tumulazione. La camera ardente del defunto Alessandro è allestita presso la Casa Funeraria Mammi, (orario visite tutti giorni ore 8.0018,30).

Incredula la comunità di Carpineti nell’apprendere dell’improvvisa morte di Alessandro Gattamelati; il paese si è stretto nel cordoglio dopo un evento luttuoso del tutto inatteso. La notizia della morte del 52enne, probabilmente causata da un malore che lo ha colto nel sonno, ha diffuso un senso di sgomento fra i carpinetani.

Residente nella frazione di Pantano, Alessandro Gattamelati, dagli amici chiamato affettuosamente Scheggia, era un personaggio molto noto in tutto l’Appennino reggiano per il suo lavoro di dipendente di un’azienda di carburante liquido, che trasportava col suo automezzo in tutta la provincia e in particolare nei paesi della montagna.

A Carpineti era nota a tutti la sua collaborazione con la moglie Annamaria nel settore dell’agricoltura: allevava suini di razza nera, una specie in via d’estinzione.

www.ilrestodelcarlino.it