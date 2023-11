Verona, striscione degli ‘studenti’: “femminicidio = omicidio di Stato”

VERONA, 24 NOV – Alcuni studenti aderenti all’Unione degli Universitari e alla Rete degli Studenti Medi si sono presentati fuori dalla Fiera di Verona, in occasione della presenza della premier Giorgia Meloni, srotolando uno striscione con la scritta “Femminicidio = omicidio di Stato”.

Durante la visita di Meloni ai padiglioni, la presidente del consiglio studentesco, Francesca Flori, dell'Udu Verona, ha avvicinato la presidente del consiglio: "Ho ribadito il messaggio – afferma in una nota – della contestazione all'esterno. Una provocazione per ribadire alla Presidente che quanto fatto dal Governo non è abbastanza. Affermare che il femminicidio sia omicidio di Stato non è una formula ideologica, ma una presa di coscienza che le violenze trovano terreno fertile nella mancanza di una presa in carico da parte dello Stato", conclude.