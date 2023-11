Ex consigliere di Obama arrestato per islamofobia

Stuart Seldowitz, consigliere per la sicurezza nazionale nell’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama, è stato arrestato ieri dalla polizia di New York, dopo essere stato ripreso nei giorni scorsi in un video mentre apostrofava un venditore ambulante egiziano di cibo halal come “terrorista”, e affermava che la morte di 4.000 bambini palestinesi “non è sufficiente”.

Il 64enne Seldowitz è stato arrestato con diversi capi d’accusa per molestie aggravate e stalking motivato dall’odio, ha dichiarato la polizia in una nota. “Un ragazzo di 24 anni ha dichiarato alla polizia che un individuo si è avvicinato al suo posto di lavoro più volte e ha fatto dichiarazioni islamofobiche in diverse occasioni, causando al ragazzo paura e fastidio”, ha dichiarato la polizia.

Un video che immortalava l’aggressione verbale è diventato virale all’inizio di questo mese. Nel video, si sente chiaramente l’ex funzionario del dipartimento di Stato mentre afferma che “se abbiamo ucciso 4mila bambini palestinesi, sai che c’è? Non è abbastanza!”, e mentre accusa il venditore ambulante di “essere un terrorista” e “sostenere il terrorismo”. Seldowitz si è poi difeso affermando di aver risposto a una provocazione del venditore egiziano, che avrebbe dichiarato, a suo dire, di sostenere l’attacco sferrato dall’organizzazione islamista palestinese Hamas a Israele il 7 ottobre scorso. www.agenzianova.com