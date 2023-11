Tajani: “Dedicheremo a Giulia Cecchettin borse di studio per stranieri”

Tajani ha annunciato una serie di borse di studio dedicate a Giulia Cecchettin per gli studenti stranieri che studiano in Italia

Il governo italiano dedicherà a Giulia Cecchettin una serie di borse di studio per giovani non italiani che verranno a studiare nel nostro Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla manifestazione di Forza Italia in corso a Taormina, “Etna 23 il meeting del buongoverno”.

“Ho ritenuto di dedicare a lei una serie di borse di studio che il ministero degli Esteri organizzerà per giovani non italiani che verranno a studiare nel nostro Paese e che sognano di fare quello che sognava di fare Giulia”, ha detto il ministro.

