Ronzulli: ‘educazione all’affettività anche nella scuola materna’

Licia Ronzulli di Forza Italia chiede che l’educazione all’affettività inizi fin dalla materna: “Credo che fin dalla più tenera età sia necessario educare al rispetto. Al rispetto degli altri, al rispetto della libertà di ciascuno, perché la democrazia si fonda su questo. Alla base della violenza c’è infatti il problema di una nuova libertà femminile che per alcuni uomini risulta ancora difficile da accettare, da elaborare”.

In molti chiedono uno sguardo sulle famiglie e in particolare sull'educazione dei maschi, tema su cui la destra – dicono – è riluttante: "La destra non è affatto riluttante. Le battaglie delle donne partono dalle donne e dalla loro consapevolezza, ma hanno successo quando coinvolgono anche gli uomini. Quindi è fondamentale che le madri educhino i figli maschi ad avere rispetto delle donne e della loro libertà, fuori dagli stereotipi di genere".