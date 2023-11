Donna si getta dalla finestra per sfuggire alle botte: arrestato albanese

Bologna – Ancora una storia di violenza coniugale. Questa volta, la protagonista è una giovane mamma di origine albanese, che nella notte tra giovedì e venerdì si è gettata dalla finestra del suo appartamento, dove vive con il compagno e con i figli piccoli, per scampare ai pugni e agli schiaffi di lui, un quarantenne anche lui di origine albanese. La donna si trova ricoverata in condizioni gravi al Maggiore, dove è stata trasportata subito dopo la caduta con il codice di massima urgenza; lui, invece, è alla Dozza, accusato di tentato omicidio.

Il motivo, come scrive Il Resto del Carlino, sarebbe stata la folle gelosia dell’uomo, e la sua convinzione di un tradimento da parte della compagna. Così, noncurante della presenza dei figli piccoli, la sera dello scorso giovedì l’uomo ha cominciato a percuotere la vittima con pugni e schiaffi finché lei, nel tentativo di salvarsi la vita, si è gettata dalla finestra dell’appartamento, che si trova al secondo piano di una palazzina in via Zanardi.

Immediatamente, allertati dai vicini, sono arrivati i sanitari del 118 e diverse pattuglie della polizia. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito alla Dozza. La vittima è invece ancora ricoverata in condizioni gravi. www.bolognatoday.it