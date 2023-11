Malore in casa, Maria Itria muore a 48 anni

A nulla è servita la corsa disperata al Policlinico per tentare di salvarle la vita. Maria Itria Cuccu, 48 anni di Gesturi, non ce l’ha fatta: è deceduta per un malore. I primi sintomi li ha avvertiti quando si trovava ancora a casa.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia della vittima, tra cui anche quelli del sindaco Emilio Serra che ha scritto sulla sua pagina Facebook:

“Oggi per Gesturi è un giorno triste, l’improvvisa scomparsa della nostra compaesana ci lascia nello sconforto più totale. A Emy e Sara, Michele, Giovanni, Natale e Maria Liliana e a tutti i suoi cari, giunga forte l’abbraccio fraterno della nostra comunità. A ogni gesturese il compito di alleviare il dolore e provare a colmare il grande vuoto di questa famiglia. Ciao, Itria”. www.cagliaripad.it