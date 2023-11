Bambino di 11 anni muore d’infarto a Ponticelli

Dolore e sconcerto nel quartiere napoletano di Ponticelli per la morte di Gabriele, un bambino di appena 11 anni, colto da un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. Una morte che ha scosso e addolorato l’intero quartiere che si è stretto intorno ai familiari nel corso della mattinata di venerdì 17 novembre per dare l’ultimo saluto all’undicenne prematuramente scomparso.

Un nutrito gruppo di persone ha accolto con applausi e lacrime l’uscita del piccolo feretro bianco dal parco Merola di Ponticelli, il rione in cui l’undicenne viveva insieme alla sua famiglia, accompagnato da palloncini bianchi e azzurri. I funerali si sono svolti nella vicina chiesa di San Pietro e Paolo in un clima struggente.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network, soprattutto da amici e coetanei di Gabriele che lo descrivono come un grande appassionato di calcio, dedito alla pratica sportiva. Motivo per il quale la sua morte improvvisa ha destato incredulità e sgomento tra amici, conoscenti e cittadini che ancora faticano a credere che proprio un bambino sia andato incontro ad un destino così atroce.