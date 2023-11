Tremonti: “10 anni di follia finanziaria, ora enormi rischi”

Si parla di finanziaria e della situazione economica italiana da Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 13 novembre. E il dibattito si infiamma. “La questione più seria e più grande per questo Paese – e in base a questa capisci la finanziaria, le difficoltà che sono state in parte superate e le difficoltà che avremo – è che l’Italia viene da dieci anni di follia finanziaria”, spiega Giulio Tremonti, che è in collegamento.

Quindi l’ex ministro dell’Economia attacca Mario Draghi: “Parte quando si decide con il Whatever it takes (di Draghi, ndr) di stampare moneta dal nulla, violando le regole dell’euro, finanziando ogni tipo di attività politica, con le politiche dei bonus, di debito che sale. E dura per troppo tempo”.

Insomma, prosegue Tremonti nel suo ragionamento: “Veniamo da un periodo di tassi sotto zero. I tassi zero, diceva Marx, saranno la fine del Capitalismo. I tassi sotto zero inventati dalla Banca centrale europea per quattro – cinque anni sono una cosa mai vista nella storia. Poi c’è stata l’inflazione”. Conclude l’economista: “Veniamo da una fase di enormi complicazioni ed enormi rischi”. www.liberoquotidiano.it