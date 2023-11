Bologna, studentessa violentata sul bus: fermati due 15enni tunisini

Bologna, 14 novembre 2023 – Ragazza molestata sul bus, fermati due 15enni. L’incubo per la giovane è iniziato quando i due tunisini avrebbero iniziato a rivolgerle delle frasi sia in arabo che in italiano, del tipo: “Sei bellissima”. Poi le si sarebbero avvicinati prima annusandole i capelli, poi aprendole il giubbotto e palpeggiandole il seno. I fatti sarebbero accaduti ieri in pieno giorno, quando intorno alle 12.30 di giovedì, la ragazza è salita sull’autobus Linea 99 partito da Bologna.

Pietrificata dalla paura, la studentessa avrebbe iniziato a piangere, ma una crisi di panico le ha bloccato la voce. I due ragazzi sarebbero poi scesi dall’autobus nei pressi di Castenaso, mentre la ragazza ha proseguito il viaggio verso casa. Quando i genitori hanno saputo, hanno fatto denuncia.

Sentita alla presenza di uno psicologo, la ragazza ha ricostruito i fatti e, riferiscono i carabinieri, ha detto: “Voglio un attimo di giustizia per questa cosa perché non può essere una cosa normale”.

Le indagini dei carabinieri della Tenenza di Medicina hanno portato all’identificazione dei due presunti autori: tunisini, sprovvisti del permesso di soggiorno, illegali sul territorio italiano e domiciliati in una casa di accoglienza per minori non accompagnati.Considerato il pericolo di fuga, i carabinieri li hanno fermati e collocati in una struttura della Giustizia minorile.

E’ stato convalidato il fermo e nei confronti dei due 15enni è stata emessa la misura cautelare del collocamento in comunità.

