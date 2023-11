PIAZZA LIBERTA’ intervento di Alessio Fortunati, biologo

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Alessio Fortunati – Phd biologo molecolare, scrittore genetista, dottorato in forest ecology, già ricercatore CNR – estratto dalla puntata di sabato 11 novembre 2023

Si parla della scomparsa di un delicato documento scientifico che metteva in discussione i vantaggi di cui godono i colossi dell’industria farmaceutica. Il caso è stato denunciato da varie organizzazioni che si occupano di lobby e di trasparenza nelle istituzioni Ue. Il documento è stato rimosso subito dopo la pubblicazione avvenuta il 27 ottobre. La vicenda mette in luce uno dei tanti conflitti d’interesse che nella capitale europea preoccupano in relazione allo stato di salute della democrazia. Diventa sempre più importante chi decide cosa e sulla base di quali interessi e rapporti.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta