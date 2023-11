Migranti, 220 sbarcati a Lampedusa

Un peschereccio con a bordo 220 migranti (tra bengalesi, egiziani, siriani e palestinesi) è stato intercettato al largo di Lampedusa e scortato dalle motovedette della Guardia costiera verso il porto dove sono stati fatti sbarcare.

La barca è salpata da Zuara, in Libia. I migranti hanno riferito di aver pagato da 3.500 a 4.500 dollari a testa per la traversata. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola: gli ospiti presenti sono saliti a 574, fra cui 62 minori non accompagnati. tgcom24.mediaset.it