Malore nella notte, Dario muore a 36 anni

Si è spento improvvisamente a 36 anni Dario Zaina. Un malore nella notte, mentre era in bagno, probabilmente un infarto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei genitori e dei sanitari giunti nell’abitazione di via delle Rimembranze a Tiezzo di Azzano Decimo.

Dario viveva con i genitori e lavorava in un’azienda di Cordenons specializzata in pannelli per soffitti e controsoffitti.

Era in convalescenza dopo un intervento chirurgico al ginocchio al quale si era sottoposto circa un mese fa all’ospedale di Mestre.

Grande appassionato di calcio, di cucina e di barbecue, lascia i genitori Elena e Giacomo, il fratello Walter, i nipoti e moltissimi amici ad Azzano. www.pordenonetoday.it