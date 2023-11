Antonio Porto (OSA Polizia), Raffaella De Luca aveva tre dosi

Raffaella De Luca, la poliziotta 29enne morta per un malore improvviso con il figlio di 7 mesi in braccio, aveva tutto ciò che aveva sempre desiderato dalla vita. Arruolatasi in Polizia da qualche anno, sulle orme di papà Quintino, era una ragazza sanissima, perfetta, senza alcuna patologia, anche perché queste l’avrebbero esclusa dall’arruolamento.

Il sindacato di Polizia: La ragazza aveva 3 dosi, era sana e senza patologie. Sulla morte improvvisa è stata aperta una inchiesta e disposta l’autopsia alla quale parteciperanno due consulenti di parte dei sindacato per “cercare ciò che va cercato”. video di Silver Nervuti