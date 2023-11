Pd in Piazza contro il Governo, 10 pullman da Bologna

Sono 150 i pullman in arrivo a Roma e 10 partono da Bologna per la manifestazione “Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è”, lanciata dalla segretaria Elly Schlein per l’11 novembre, a partire dalle 14. In Piazza del Popolo ci saranno anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra.

In sostanza è una contestazione alle politiche del Governo, come ha spiegato Schlein, ma tanti sono i temi sul tavolo: dalla legge di bilancio che secondo la segretaria “fa i giochi di prestigio e sovrastima la crescita”, alle pensioni, passando per diritti civili, salario minimo e medio oriente, fino alla sanità, vero nodo cruciale: “Un Governo che non difende la sanità pubblica è un governo di destra” ha dichiarato la numero uno del PD bolognese, Federica Mazzoni.

La Regione Emilia Romagna nei giorni scorsi ha varato una proposta di legge che chiede al Parlamento di incrementare il finanziamento annuale del Servizio Sanitario Nazionale al 7,5% del Pil, stanziando 4 miliardi di euro per il fondo nei prossimi 5 anni e superando i limiti di spesa per consentire l’assunzione, la stabilizzazione e la garanzia di salari adeguati al personale medico. www.bolognatoday.it