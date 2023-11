Covid, la “vaccinazione” non decolla: solo 350 mila dosi somministrate

È ancora presto per usare la parola flop ma di certo le cose non vanno bene e per il futuro non ci si aspetta una grande rimonta. La vaccinazione anti Covid è partita a rilento. In questi giorni sono poche migliaia le persone che oltre alla somministrazione del medicinale che previene l’influenza chiedono anche quello contro il coronavirus.

Di certo la campagna pubblicitaria del ministero alla Salute, che in giro comunque non si è vista molto, non è servita a convincere i cittadini. Come anche il consiglio di medici di famiglia e farmacisti è stato poco efficace. L’ordine di grandezza è di 7-800 vaccini alla settimana nelle strutture pubbliche, appunto un centinaio al giorno, ai quali vanno però aggiunti quelli somministrati negli ambulatori dei medici di famiglia e in farmaci, che non vengono rilevati quotidianamente a livello nazionale. Comunque sia, il dato totale sarebbe di circa 350 mila. Aiuta a capire la situazione studiare quello che sta avvenendo in certe Regioni. La Lombardia pubblica report quotidiani sull’andamento delle coperture. Ebbene, a ieri sono stati fatti 133.432 vaccini, contro i 338.819 del 6 novembre dell’anno scorso. Le dosi in meno sono quindi state oltre 200 mila. In Toscana sono intorno alle 47mila dosi, in Piemonte. […]

https://www.repubblica.it