CSI: Miami, l’ex attore prodigio Evan Ellingson morto a 35 anni

Evan Ellingson, ex attore prodigio noto per i ruoli ne La custode di mia sorella e CSI Miami, è morto all’età di 35 anni.

Secondo i registri online della contea di San Bernardino, l’attore è stato trovato senza vita in una camera da letto di Fontana, a est di Los Angeles, domenica 5 novembre. La causa della morte non è stata resa nota.

Chi era Evan Ellingson

Evan Ellingson è noto ai più per il ruolo di Jesse Fitzgerald nel film del 2009 La custode di mia sorella, una pellicola drammatica su una famiglia chiamata ad affrontare la diagnosi di cancro della giovane figlia. In quell’occasione, Ellingson recitò al fianco di Abigail Breslin, Jason Patric e Cameron Diaz.

