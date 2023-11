Controffensiva flop, Zelensky licenzia il comandante delle forze speciali

Zelensky, che negli ultimi giorni non ha nascosto il suo disappunto per il clima di sfiducia attorno alle operazioni belliche, silura il comandante Viktor Khorenko e lo sostituisce con il colonnello Serhii Lupanchuk. “Ho apportato un cambiamento al comando delle forze armate ucraine: ho nominato – spiega Zelensky secondo quanto riferisce ‘UKrainska Pravda’ – il colonnello Serhii Lupanchuk come nuovo comandante delle forze per le operazioni speciali delle forze armate ucraine. Si tratta di un ufficiale esperto, un ufficiale di combattimento, il comandante giusto e una persona che può aggiungere più potere alle nostre Forze per le Operazioni Speciali. Siamo in attesa di nuovi risultati. Khorenko, che ha comandato le forze per le operazioni speciali finora, continuerà a svolgere compiti speciali nell’ambito dell’intelligence della difesa dell’Ucraina”.

Secondo quanto riferisce il quotidiano ucraino, Khorenko non conoscerebbe i motivi della sua sostituzione. Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi non avrebbe presentato una domanda per la sua sostituzione. “Personalmente non conosco le ragioni. L’ho appreso dai media. Ho parlato con il comandante in capo Valerii Zaluzhnyi, che non ha saputo spiegarmelo”, afferma Khorenko.

Il 25 luglio 2022 Zelensky aveva sostituito Hryhoriy Galagan con Khorenko come comandante delle forze per le operazioni speciali delle forze armate ucraine. Nel settembre 2023, il capo dello Stato ucraino aveva conferito a Khorenko il grado di maggiore generale. ADNKRONOS