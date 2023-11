Valditara: “Se esistesse diritto umano di immigrare lo Stato non avrebbe più significato”

Milano, 04 novembre 2023 – “La nostra civiltà “difende le frontiere, perchè se esistesse un diritto umano di immigrare, sarebbe travolta la libertà stessa dei cittadini, sarebbe travolta la democrazia e lo stato non avrebbe più alcun significato, non servirebbe a proteggere i suoi cittadini”. Lo ha detto il ministro all’istruzione e al merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’evento per la difesa dell’occidente e delle libertà in corso a Milano.

video Lega – Fonte: Agenzia Vista