PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 4 novembre 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 4 novembre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Nella prima parte di Piazza Libertà si parlerà di PANEUROPA

“Mes o non Mes, la Paneuropa di Kalergi arriverà a Roma. Malgrado noi.”

Parleremo dell’Unione Europea, dei Trattati e di come siamo trattati. Parleremo di Finanza e di economia.

In Italia, se il polmone dell’economia è la PMI (piccole e medie imprese), il cuore della società è la Famiglia. Ambedue vengono sistematicamente, chirurgicamente colpite.

Dopo averci trasformato da cittadini in sudditi e da sudditi in schiavi, dopo aver dilapidato il patrimonio industriale pubblico e consentito alle multinazionali di fagocitare il patrimonio industriale privato, ora è la volta delle colonne portanti del Belpaese: le PMI, la piccola media impresa e la Famiglia, il patrimonio immobiliare e i risparmi. E’ la volta dell’Italia che lavora, che crea, che inventa e produce. E’ la volta di artigiani e commercianti, da sempre accusati di evasione fiscale, ma che contribuiscono all’economia del Paese per oltre il 90% del Pil, il prodotto interno lorodo, e per oltre l’80% della occupazione. Ed è questo grande polmone della nostra economia che arranca, collegato a quel grande cuore della nostra società, sempre più in fribrillazione, che è la Famiglia.

Armando Manocchia ne parlerà con gli economisti: Alberto Micalizzi e Marco Saba, con il costituzionalista Daniele Trabucco e con il Generale della Guardia di Finanza in pensione dott. Ludovico Fulci.