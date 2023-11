Convegno “I figli della macchina”, 26 novembre a Milano

Domenica 26 Novembre Milano

Dalle 14.00 alle 19.00

Spazio Pin, Sala Conferenze presso la Sede di Viale Monte Santo, 5

I FIGLI DELLA MACCHINA – BIOTECNOLOGIE, RIPRODUZIONE ARTIFICIALE, EUGENETICA

Convegno in occasione della pubblicazione del libro I figli della macchina per Asterios Editore

con la partecipazione di alcuni autori e autrici

Jacques Luzi – Pièces et main d’œuvre

Silvia Guerini – Costantino Ragusa

Gaëtan Flocco – Mélanie Guyonvarch

Con un contributo da remoto di Renate Klein e Gena Corea

tra le fondatrici di FINRRAGE – Rete internazionale femminista di resistenza all’ingegneria genetica e riproduttiva – 1985

Un giorno le donne non partoriranno più. Inseminazione artificiale e fecondazione in vitro fino ai bambini CRISPR modificati geneticamente per arrivare all’utero artificiale: l’essere umano diventa un prodotto da laboratorio.

A livello internazionale sono avviate le nuove tecnologie ROPA e di sostituzione del DNA mitocondriale, si spinge per regolamentare il CRISPR/Cas9 per la modificazione genetica embrionale e per i primi test dell’utero artificiale sui nati prematuri. Da gennaio in Italia la PMA rientrerà nei LEA: i figli in provetta di Stato.

Questo processo va arrestato all’origine: PMA per nessuno, contro ogni riproduzione artificiale, ingegneria genetica e cancellazione dell’umano e del vivente.

Organizzato da: Resistenze al nanomondo

www.resistenzealnanomondo.org

Per info: info@resistenzealnanomondo.org