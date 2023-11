Germania, esportazioni in calo oltre le stime a settembre

MILANO, 03 NOV – Sono scese del 2,4% le esportazioni in Germania nel mese di settembre, oltre le stime del -1,1% e a fronte di un precedente rialzo dello 0,1%. In calo anche l’indice Pmi del settore, sceso dell’1,7% contro un +0,5% previsto dopo un ribasso dello 0,3% in agosto. Si riduce anche il saldo della bilancia commerciale da 17,7 a 16,5 miliardi, meno però delle stime ferme a 16,3 miliardi.

E’ scesa oltre le stime la produzione industriale in Francia nel mese di settembre. Il dato, previsto invariato, ha segnato un calo dello 0,5% dopo il ribasso dello 0,1% segnato in agosto (ANSA)