“Salvini deve morire”, la scritta della baby gang a Milano

Una scritta contro Matteo Salvini è comparsa sul muro di un palazzo di piazzale Libia, a Milano. L’intimidazione, realizzata con la vernice a spray nera, riporta la frase “Salvini deve morire”, scritta a caratteri cubitali. Segue una sigla, “Z4″, che farebbe riferimento a una baby gang di ragazzi italiani e immigrati di seconda generazione. Sulla scritta intimidatoria indaga la Digos.

"Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell'immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte", ha scritto il il segretario della Lega sui suoi profili social, commentando le scritte. "Sabato -continua il vicepremier e ministro delle Infrastrutture- manifesteremo a Milano per difendere i valori dell'Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo". E dunque, conclude, "avanti, senza paura e col sorriso".