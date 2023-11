Diocesi Treviso, don Davide Schiavon morto improvvisamente a 54 anni

Grave lutto per la diocesi di Treviso e in particolare per la Caritas locale. È mancato ieri notte improvvisamente il direttore della Caritas, don Davide Schiavon all’eta di 54 anni. La causa del decesso è stato probabilmente un infarto durante il sonno. Atteso per celebrare Messa nella parrocchia di San Pio X, il sacerdote è stato trovato senza vita alla Casa della Carità. Classe 1969, era originario della parrocchia del Duomo di San Donà.

Ordinato sacerdote il 27 maggio 1995, è stato parroco di Levada e Torreselle. Era alla guida della Caritas dal 2008. Quindici anni in cui si è dedicato senza risparmio alla causa degli ultimi e dei più fragili. Nel corso di questo lungo periodo ha rafforzato ed esteso la struttura della Caritas, dando forma alla Casa della Carità di via Venier, che al suo arrivo era stata aperta da poco. Particolarmente forte il suo impegno a fianco dei migranti e nell’area internazionale, con progetti rivolti soprattutto al Continente africano.

Nei primi anni della sua direzione alla Caritas, esplose la crisi economica che colpì molti imprenditori: con il suo coordinamento nacque uno dei primi sportelli in Italia di ascolto e di microcredito a sostegno di questi imprenditori. Uomo e sacerdote di relazioni forti e profonde, persona schietta e accogliente, con grandi capacità organizzative, don Schiavon ha saputo fare squadra e costruire alleanze con tutti, sempre a favore dei più poveri.

«Questo è il momento del silenzio, in cui renderci davvero conto che don Davide non c’è più – è stato il commento del vescovo di Treviso Michele Tomasi –. Don Davide, un prete buono, intelligente, preparato, generoso, dedito completamente al Signore Gesù nel suo servizio alla Caritas: ci manca e ci mancherà».

