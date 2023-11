“Arresto cardiaco”, morto Tyler Christopher star di ‘General Hospital’. Aveva 50 anni

L’attore statunitense Tyler Christopher, diventato noto per aver interpretato Nikolas Cassadine uno dei personaggi più amati della soap “General Hospital” e per aver recitato il ruolo di Stefan DiMera nell’altra soap di grande successo “Il tempo della nostra vita”, è morto nella mattina di martedì 31 ottobre nella sua casa di San Diego, in California, all’età di 50 anni “per un arresto cardiaco”. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’attore Maurice Benard, che ha interpretato Sonny Corinthos nella soap opera della Abc, con un post su Instagram.

“Tyler – ha scritto Maurice Bernard, co-star di Christopher in ‘General Hospital’ – era una persona davvero talentuosa che illuminava lo schermo in ogni scena che recitava e si divertiva a portare gioia ai suoi fedeli fan attraverso la sua recitazione. Tyler era un’anima dolce e un amico meraviglioso per tutti coloro che lo conoscevano. Tyler era un sostenitore di una migliore salute mentale e di un trattamento per l’uso di sostanze, che parlava apertamente delle sue lotte con la depressione bipolare e l’alcol. Siamo oltremodo devastati dalla perdita del nostro caro amico e preghiamo per i suoi figli e suo padre”. ADNKRONOS