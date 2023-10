Medioriente – Ucraina – Nato

PIAZZA LIBERTA’, intervento del dott. Stefano Vernole – vicepresidente CESEM Centro Eurasia Mediterraneo – estratto dalla puntata di sabato 28 ottobre 2023.

La Russia vuol spingere l’Occidente ad occuparsi dei suoi problemi interni, che sono tanti.

In Ucraina, la Russia ha intrapreso una guerra di logoramento per far sì che l’Europa e gli Stati Uniti si disimpegnino dal fornire assistenza militare e la crisi mediorientale capita a pennello. L’obiettivo è poi quello di accelerare prima delle elezioni presidenziali russe.

