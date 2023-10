PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 28 ottobre 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 28 ottobre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Parliamo di geopolitica, della situazione in MO, della quasi dimentica operazione militare russa in ucraina e di questa Nato che non piace a nessuno.

OSPITI di Armando Manocchia:

Dott. Stefano Vernole – Direttore CESEM Centro Eurasia Mediterraneo.

Professor Alexandre De Valle – Prof. di geopolitica. Il suo libro più recente Verso uno shock globale.

Colonnello Fabio Filomeni – autore del libro Morire per la Nato?

Tiziano Ciocchetti – Analista militare