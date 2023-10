Orban: “gli ucraini non vinceranno, il piano è fallito”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban agli altri Paesi europei: “È chiaro che gli ucraini non vinceranno e i russi non falliranno al fronte, e non c’è dubbio che il presidente russo non permetterà il fallimento. Dovrete fermarvi e dire che il piano è fallito”. https://t.me/letteradamosca/17497

Intanto il ministro degli Esteri dell’Ungheria ripete che le sanzioni UE contro la Russia non funzionano e ribadisce che l’Ungheria non darà il via libera all’adozione del 12° pacchetto di sanzioni anti-russe dell’Unione Europea se questo includerà i settori del gas, del petrolio e del nucleare.