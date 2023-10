Oms: “la prossima pandemia non è una questione di se, ma di quando”

“La prossima pandemia non è una questione di se, ma di quando. E non possiamo permetterci di ripetere gli errori del passato. Ecco perché gli Stati membri dell’OMS stanno negoziando un nuovo accordo pandemico e modifiche al regolamento sanitario internazionale, per rafforzare il quadro giuridico per la risposta globale alle pandemie.

Il video di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale di World Health Organization, su Twitter.

The next pandemic is not a question of if, but of when. And we cannot afford to repeat the mistakes of the past.

That is why @WHO’s Member States are negotiating a new #PandemicAccord and amendments to the International Health Regulations, to strengthen the legal framework for… pic.twitter.com/reyc9X485c

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 26, 2023