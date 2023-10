Aggredisce un volontario Caritas, poi due poliziotti e danneggia arredi in caserma: subito libero

Piacenza – Nella serata del 24 ottobre le volanti della polizia hanno arrestato un nordafricano regolare sul territorio ma con precedenti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo ben quattro chiamate alla centrale del 113. Tutto è iniziato alle 19 quando è arrivata la segnalazione di un’aggressione alla mensa della Caritas di via San Vincenzo, all’arrivo degli agenti però l’uomo si era già allontanato e da quanto emerso avrebbe aggredito un volontario e un utente.

Alle 20 si è presentato in questura dicendo che la polizia aveva il suo portafoglio e telefono, dopo aver smentito la circostanza è stato allontanato. Poco dopo è tornato e ha di nuovo citofonato, ma all’arrivo delle volanti di lui già non c’era più traccia, infine l’aggressione alla quarta chiamata. Lo straniero ha dato in escandescenza e ha insultato e minacciato i poliziotti, poi li ha aggrediti fisicamente ferendone due. Una volta dentro gli uffici ha continuato la violenza riuscendo a rompere alcuni arredi. E’ stato arrestato e al termine della direttissima per lui è stato disposto l’obbligo di firma. Alcuni giorni fa era accaduto un episodio analogo in un negozio in città. www.ilpiacenza.it