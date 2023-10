Macron invia nave militare per aiuti umanitari a Gaza

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato l’invio di “una nave della marina nazionale francese per appoggiare gli ospedali di Gaza”.

Al termine di un incontro al Cairo con il presidente egiziano Al Sisi, Macron – durante la conferenza stampa congiunta – ha annunciato l’invio della nave che salperà da Tolone “nelle prossime 48 ore”.

Quanto agli aiuti umanitari – ha aggiunto Macron – “un aereo francese si poserà da domani” in Egitto e “altri seguiranno”.

l presidente egiziano Al Sisi ha lanciato un appello davanti al presidente francese Emmanuel Macron ad “evitare un’invasione di Gaza via terra”. Lo ha detto lo stesso Sisi al termine dell’incontro fra i due, in una conferenza stampa congiunta, ringraziando più volte il presidente francese “per i suoi sforzi di questi giorni” per riportare la calma nella regione.

Da parte sua, il capo dell’Eliseo ha detto al termine dell’incontro con l’omologo egiziano, che la Francia “non usa due pesi e due misure” con le vittime di una parte e dell’altra nel conflitto fra Israele e palestinesi. “Le vittime – ha detto Macron – sono tutte uguali e meritano tutte la stessa compassione”. ANSA