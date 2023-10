Cresce la povertà assoluta: nel 2022 oltre 2 milioni di famiglie

ROMA, 25 OTT – Nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie, l’8,3% del totale rispetto al 7,7% del 2021. Lo rileva l’Istat nel suo report annuale sulla povertà. Nella stessa condizione si trovano oltre 5,6 milioni di individui, in aumento di 357mila unità, passando così dal 9,1% del 2021 al 9,7%.

L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più alta nel Mezzogiorno (10,7% da 10,1%), in particolare al Sud arriva all’11,2%, seguono il Nord-est (7,9%) e il Nord-ovest (7,2%). “Questo peggioramento – segnala l’istituto – è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell’inflazione”. (ANSA)