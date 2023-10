PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 22 ottobre 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 22 ottobre 2023 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

La puntata è dedicata alla Medicina al Diritto e all’Etica.

Con i suoi ospiti, Armando Manocchia parlerà del PIANO DI STERMINIO PER LA RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE- OVVERO DEL:

PIANO nazionale di prevenzione vaccinale con il prof. Massimo Fioranelli, medico chirurgo, cardiologo, docente universitario, scrittore

PIANO per la riduzione della popolazione mondiale con Alessio Fortunati, biologo molecolare

PIANO per la cessione della sovranità sanitaria con il prof. Danilo Castellano, docente di Filosofia della Politica, Filosofia del Diritto, Teoria dei Diritti umani, Biogiuridica alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine

Parleremo delle MORTI IMPROVVISE con l’avv. Angelo Di Lorenzo dell’associazione ‘Avvocati liberi’

Ma parleremo anche di ETICA, di ETICA MEDICA con Silvano Tramonte, medico chirurgo, consigliere direttivo nazionale eunomis presidente commissione INBAR ambiente e salute coordinatore sezione di Milano



PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta