Migranti, 245 sbarcati a Lampedusa

LAMPEDUSA – Sono 245 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo essere stati raggiunti ieri sera da tre motovedette della guardia di finanza e da una di Frontex. Viaggiavano su un peschereccio di 20 metri, salpato da Zuara in Libia. L’imbarcazione ha rischiato di affondare perché il mare era molto mosso. Lo scrive www.lasiciliaweb.it

I migranti hanno dichiarato di essere originari di Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e d’aver pagato da 2mila a 5mila dollari a testa per la traversata. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 251 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, 150 verranno trasferiti in mattinata con il traghetto di linea per Porto Empedocle.