Usa a Israele: ‘evitare attacchi a Hezbollah’

WASHINGTON, 21 OTT – Joe Biden e il segretario di Stato Usa Antony Blinken hanno “privatamente” esortato Israele ad evitare attacchi pesanti contro Hezbollah. Lo riferisce il New York Times citando fonti informate. Il timore di Washington è che alcuni dei falchi del gabinetto di guerra israeliano vogliano un attacco preventivo contro Hezbollah che porterebbe Israele a combattere su due fronti; Hamas nel sud ed Hezbollah nel nord con il rischio di coinvolgere nel conflitto gli Stati Uniti e l’Iran.

Joe Biden ritiene che Israele dovrebbe posticipare l’invasione di terra a Gaza finché non saranno liberati altri ostaggi. Rispondendo ad una domanda in merito prima di salire sull’Air Force One diretto a Rehoboth Beach, nel Delaware, il presidente ha risposto ai giornalisti al seguito: “Sì”. Poi sulla telefonata con le due americane liberate da Hamas si è limitato a dire “è andata bene” (ANSA)