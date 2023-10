Malore nel sonno, trovata morta Lady Sanremo 2022

Portogruaro si sveglia oggi con una notizia devastante: Gabriela Salgau, 51 anni, già incoronata miss Lady Sanremo nel 2022, è stata trovata senza vita nel suo letto. Una tragedia inaspettata che ha colpito al cuore una comunità che la conosceva ed apprezzava. La preoccupazione dei familiari ha iniziato a crescere nella notte quando Gabriela non rispondeva alle loro chiamate. Questo silenzio inusuale ha portato a un’allarmante scoperta: la donna, nel fiore della sua età, priva di vita nella sua camera da letto.

Immediate le chiamate al 118, con i soccorritori che sono intervenuti tempestivamente, solo per confermare il triste esito. Anche le forze dell’ordine, rappresentate dai carabinieri di Portogruaro, sono intervenute per gli accertamenti di routine in questi casi. Il primo responso del personale sanitario non lascia spazio a interpretazioni: Gabriela è deceduta a causa di un infarto. Una fine improvvisa che non ha dato tempo né a lei né ai suoi cari di prepararsi. […]

